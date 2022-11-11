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  4. Can Yaman'ın eski aşkı Diletta Leotta dekolteli pozuyla olay oldu

Can Yaman'ın eski aşkı Diletta Leotta dekolteli pozuyla olay oldu

Bir dönem Can Yaman'la aşk yaşayan İtalyan spiker Diletta Leotta, dekolteli pozuyla sosyal medyayı salladı.

Can Yaman'ın eski aşkı Diletta Leotta dekolteli pozuyla olay oldu - Resim: 1

Bir dönem Can Yaman ile yaşadığı aşkla gündem olan İtalyan spiker Diletta Leotta, şu sıralar Beşiktaşlı eski futbolcu Loris Karius ile aşk yaşıyor.

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Can Yaman'ın eski aşkı Diletta Leotta dekolteli pozuyla olay oldu - Resim: 2

Ünlü spikerin Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla takipçilerini mest etti.

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Can Yaman'ın eski aşkı Diletta Leotta dekolteli pozuyla olay oldu - Resim: 3

Güzel spikere taraftarlar daha önce 'göğüslerini aç' deyince spiker sosyal medyada gündem olmuştu.

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Can Yaman'ın eski aşkı Diletta Leotta dekolteli pozuyla olay oldu - Resim: 4

Güzelliği sınırları aşan Diletta Leotta, cesur paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.  

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