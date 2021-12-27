Can Yaman'ın İtalyan aşkının estetiksiz hali ortaya çıktı
Dünyanın en güzel spor spikerleri arasında yer alan İtalyan güzeli Diletta Leotta'nın estetiksiz hali olay oldu. 18 yaşındayken güzellik yarışmasına katılan Leotta, o dönem dereceye dahi girememiş.
Ünlü oyuncu Can Yaman'la aşk yaşadıktan sonra Türkiye'de de belli bir hayran kitlesine sahip olan spor spikeri Diletta Leotta, sosyal medya hesabından yaptığı ateşli paylaşımlarla dikkat çekmeyi başarıyor.
1 / 13
Instagram'da 8 milyon takipçisi bulunan ünlü spiker, yalnızca mesleğiyle değil, güzelliğiyle de sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.
2 / 13
Ancak güzel spikerin eski halinin, şimdiki görüntüsüyle uzaktan yakından alakası yok.
3 / 13
1991 yılında Sicilya'da dünyaya gelen Leotta, 18 yaşındayken Roma'ya taşınmış, 2009 yılında Miss İtaly güzellik yarışmasına katılmış.
4 / 13