Can Yaman'ın İtalyan sevgilisi başörtü takıp poz verdi
Oyuncu Can Yaman, İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'yı ailesiyle tanıştırdı. İstanbul'un turistik mekanlarını gezen ünlü spiker, Ayasofya Camii ziyaretinde başörtüsü taktı.
Yaklaşık altı aydır İtalya'da bulunan Yaman, rol aldığı dizinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından soluğu İstanbul'da aldı.
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Yaman'a, sevgilisi Leotta da eşlik etti. Aşıklar, İstanbul'daki ilk günlerinde Boğaz turu yaptı.
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Ünlü oyuncu, sevgilisine İstanbul'u tanıttı. Leotta da o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
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İlerleyen saatlerde Can Yaman, Leotta'yı ailesiyle tanıştırdı.
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