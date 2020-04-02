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  3. 02 Nisan 2020 09:23

İbrahim Tatlıses'ten ''karantina'' paylaşımı

İzmir'de yaşayan İbrahim Tatlıses, sokağa çıkma yasağına takılan ünlü isimlerden oldu. Ünlü sanatçı, okey oynarken çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

İbrahim Tatlıses'ten ''karantina'' paylaşımı

İçişleri Bakanlığı, Corona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak için 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarını yasaklanmıştı. 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses de bu yasağa takılan vatandaşlar arasında yer alıyor.

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İbrahim Tatlıses'ten ''karantina'' paylaşımı

Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre, arkadaşlarıyla evinde okey oynayarak vakit geçiren usta sanatçı, sağlıklı kalmak için bakımına özen gösteriyor.

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İbrahim Tatlıses'ten ''karantina'' paylaşımı

Edinilen bilgiye göre; ünlü şarkıcının fizyoterapisti evine gelerek, İbrahim Tatlıses'e tedavisinde yardımcı oluyor.

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İbrahim Tatlıses'ten ''karantina'' paylaşımı

Tatlıses, okey oynarken çekilen fotoğrafına, "Taş yani okey oynuyorus. Canınız sıkılırsa sizler de oynayın, hele bir de çift okey gelirse değmeyin keyfime" notunu yazdı.

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