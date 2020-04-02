İbrahim Tatlıses'ten ''karantina'' paylaşımı
İzmir'de yaşayan İbrahim Tatlıses, sokağa çıkma yasağına takılan ünlü isimlerden oldu. Ünlü sanatçı, okey oynarken çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.
İçişleri Bakanlığı, Corona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak için 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarını yasaklanmıştı. 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses de bu yasağa takılan vatandaşlar arasında yer alıyor.
Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre, arkadaşlarıyla evinde okey oynayarak vakit geçiren usta sanatçı, sağlıklı kalmak için bakımına özen gösteriyor.
Edinilen bilgiye göre; ünlü şarkıcının fizyoterapisti evine gelerek, İbrahim Tatlıses'e tedavisinde yardımcı oluyor.