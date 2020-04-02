İbrahim Tatlıses'ten ''karantina'' paylaşımı

İçişleri Bakanlığı, Corona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak için 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarını yasaklanmıştı. 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses de bu yasağa takılan vatandaşlar arasında yer alıyor.

