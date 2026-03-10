Canlı yayının ''Dövmeli Nazlı'sı'' sosyal medyaya transfer oldu

Show TV’de ekrana gelen Didem Arslan’la Vazgeçme programında yaşananlar izleyenleri şaşkına çevirmişti. Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan Didem Arslan’la Vazgeçme programına katılan Nazan adlı bir kadın TikTok üzerinden tanıştığı bir kişi tarafından evlilik vaadiyle tuzağa düşürüldüğünü ve dolandırıldığını öne sürmüştü.