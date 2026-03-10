Canlı yayının ''Dövmeli Nazlı'sı'' sosyal medyaya transfer oldu
Show TV’de ekrana gelen Didem Arslan’la Vazgeçme programına katılan ve tüm vücudu dövmelerle kaplı olan Nazan Ünal, sosyal medya fenomeni olabilmek için kolları sıvadı....
Show TV’de ekrana gelen Didem Arslan’la Vazgeçme programında yaşananlar izleyenleri şaşkına çevirmişti. Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan Didem Arslan’la Vazgeçme programına katılan Nazan adlı bir kadın TikTok üzerinden tanıştığı bir kişi tarafından evlilik vaadiyle tuzağa düşürüldüğünü ve dolandırıldığını öne sürmüştü.
Televizyon programlarındaki görünümüyle gündeme gelen Nazan Ünal, kariyerini dijital dünyaya taşıdı.
Bir ajansla anlaşan Nzan Ünal şimdilerde TikTok platformu üzerinden canlı yayınlar yaparak takipçileriyle buluşuyor.
Televizyon programının ardından sosyal medyada geniş bir kitle tarafından takip edilmeye başlanan Nazan Ünal, bir ajansla profesyonel iş birliği yaparak TikTok platformuna adım attı.
