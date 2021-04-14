Cansel Elçin'den 'içlik' itirafı
Geçtiğimiz haftalarda oyuncu eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile bir derginin çekimleri için Kartalkaya'ya giden Cansel Elçin, takım elbiseyle kayak yapmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda oyuncu eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile bir derginin çekimleri için Kartalkaya'ya giden Cansel Elçin, takım elbiseyle kayak yapmıştı.
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TAKIM ELBİSEYLE KAYAK YAPMIŞTI
Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Elçin'in kayak konusunda usta olduğu da dikkatlerden kaçmamıştı. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen yakışıklı oyuncu, takım elbiseyle kayak yapmasıyla ilgili soruları yanıtladı.
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'ÜŞÜMEDİNİZ Mİ?' SORUSUNA CEVAP
Elçin, muhabirlerin "Üşümediniz mi?" sorusuna, "Hayır, çünkü içimde içlik vardı. Kendimi sağlama aldım. O yüzden üşümedim.
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Genelde setlerde de oyuncular hava soğuk olduğu zaman içlik giyer. Dış sahne çekimlerinde ben de içlik giyiyorum. O yüzden alışığım" cevabını verdi.
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