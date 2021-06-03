Cansu Dere’nin değişimi pes dedirtti
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteriyle yeniden dikkatleri üzerine çeken Cansu Dere, sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden oldu.
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Asya karakteriyle yeniden dikkatleri üzerine çeken Cansu Dere, sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden oldu.
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Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Canse Dere'nin yıllar içinde yaşadığı değişim görenleri şoke etti.
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İşte Cansu Dere başta olmak üzere ünlü isimlerin pes dedirten değişimi...
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Cansu Dere
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