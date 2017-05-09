  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 09 Mayıs 2017 21:36

Cansu Taşkın için harekete geçti !

Fiziğiyle göz dolduran Cansu Taşkın İranlı müzisyen Hossien Tohi'nin dikkatini çekti.

Cansu Taşkın için harekete geçti !

Fiziği ile gözleri şaşı eden Cansu Taşkın'ın olay yaratan Instagram fotoğrafları İranli müzisyen Hossien Tohi'nin de dikkatini çekti. Tohi, ünlü mankenle tanışmak için harekete geçti.

1/ 10
Cansu Taşkın için harekete geçti !

İranlı müzisyen Hossein Tohi'nin, manken Cansu Taşkın'ın peşinde olduğu ortaya çıktı. Son olarak Mart ayında Türkiye'ye gelen ünlü şarkıcı, Taşkın'ı yakın takibe aldı.

2/ 10
Cansu Taşkın için harekete geçti !

TANIŞMAK İÇİN İSTANBUL'A GELECEK

Londra'da yaşayan Tohi, ünlü mankenle tanışmak için de harekete geçti.

3/ 10
Cansu Taşkın için harekete geçti !

Bir hafta sonra İstanbul'a gelecek şarkıcının, "Seninle tanışmak istiyorum" diyerek Taşkın'a mesaj attığı öğrenildi. Tohi, Cansu Taşkın'ı Instagram'da da takip ediyor.

4/ 10