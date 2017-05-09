Cansu Taşkın için harekete geçti !
Fiziğiyle göz dolduran Cansu Taşkın İranlı müzisyen Hossien Tohi'nin dikkatini çekti.
Fiziği ile gözleri şaşı eden Cansu Taşkın'ın olay yaratan Instagram fotoğrafları İranli müzisyen Hossien Tohi'nin de dikkatini çekti. Tohi, ünlü mankenle tanışmak için harekete geçti.
İranlı müzisyen Hossein Tohi'nin, manken Cansu Taşkın'ın peşinde olduğu ortaya çıktı. Son olarak Mart ayında Türkiye'ye gelen ünlü şarkıcı, Taşkın'ı yakın takibe aldı.
TANIŞMAK İÇİN İSTANBUL'A GELECEK
Londra'da yaşayan Tohi, ünlü mankenle tanışmak için de harekete geçti.