Cansu Taşkın'dan şok eden açıklama: Sadettin Saran ve Mustafa Sandal b

İlk Instagram üzerinden konuşmaya başladık. Bizim konuştuğumuz dönemde kimse ile konuştuğunu görmedim. O haberler, biz konuştuktan çok sonra çıktı. Buluşmadık ama telefonda konuşuyorduk. Beni Göcek'e davet etti ama benim o dönem sorunlarım vardı. Görüştüğüm biri vardı ayrılık aşamasındaydık, Mustafa ile konuşmamız da o döneme geldi.