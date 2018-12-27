Cansu Taşkın'dan şok eden açıklama: Sadettin Saran ve Mustafa Sandal b
SADETTİN SARAN VE MUSTAFA SANDAL AYNI KİŞİYE MESAJ ATMIŞ! Cansu Taşkın'ın, Mustafa Sandal ve Sadettin Saran'la olan konuşmaları güne damgasını vurdu. Instagram hesabının hacklenmesiyle mesajlar ortaya çıkınca Cansu Taşkın, açıklama yapmak zorunda kaldı.
CANSU TAŞKIN'IN MUSTAFA SANDAL İLE SADETTİN SARAN AÇIKLAMASI ''Mustafa ile boşanma haberlerinden sonra konuştuk. Yaz dönemiydi, o zamanlar konuştuk. Bu konuşmalar da ben hacklenince ortaya çıktı. Mustafa bana hep fotoğraf gönderiyordu. Gittiği yerleri gönderiyordu. 'Oradayım, buradayım' diye.
İlk Instagram üzerinden konuşmaya başladık. Bizim konuştuğumuz dönemde kimse ile konuştuğunu görmedim. O haberler, biz konuştuktan çok sonra çıktı. Buluşmadık ama telefonda konuşuyorduk. Beni Göcek'e davet etti ama benim o dönem sorunlarım vardı. Görüştüğüm biri vardı ayrılık aşamasındaydık, Mustafa ile konuşmamız da o döneme geldi.
MUSTAFA CENTİLMEN BİR İNSAN! Hoşlanma durumu şöyle, onun konuşmalarından söyleyeyim hoşlanma durumu vardı yoksa konuşmazdık zaten. Ceren Hindistan benim yakın arkadaşım, onunla da konuştuk. Mustafa karakter olarak çok iyi bir insan. Konuşmaları kibar, centilmen… Ben konuşmalarımızı Instagram'dan silmedim hacklenince de ortaya çıktı.