Cansu Taşkın derin dekoltesiyle olay oldu
Sosyal medya fenomeni ve model Cansu Taşkın tatilde köpeğini yanından ayırmadı. Taşkın sosyal medyada yaptığı paylaşımla da gündem oldu
Sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini kendine hayran bırakan sosyetik güzel Cansu Taşkın, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Taşkın'ın sosyal paylaşım sitesi olan Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı cesur fotoğraf ile göz kamaştırdı.
Dekolteli fotoğraflarıyla sık sık gündeme gelen sosyetik güzel Cansu Taşkın, dekolteli yeni paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı.
Sosyal medyada paylaştığı video ve fotoğraflarla dikkat çeken Cansu Taşkın, önceki gün Bodrum Yalıkavak’ta denize girerken görüntülendi.