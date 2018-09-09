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  3. 09 Eylül 2018 17:47

Cansu Taşkın derin dekoltesiyle olay oldu

Sosyal medya fenomeni ve model Cansu Taşkın tatilde köpeğini yanından ayırmadı. Taşkın sosyal medyada yaptığı paylaşımla da gündem oldu

Cansu Taşkın derin dekoltesiyle olay oldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini kendine hayran bırakan sosyetik güzel Cansu Taşkın, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Taşkın'ın sosyal paylaşım sitesi olan Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı cesur fotoğraf ile göz kamaştırdı.

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Cansu Taşkın derin dekoltesiyle olay oldu

Dekolteli fotoğraflarıyla sık sık gündeme gelen sosyetik güzel Cansu Taşkın, dekolteli yeni paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı.

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Cansu Taşkın derin dekoltesiyle olay oldu

Sosyal medyada paylaştığı video ve fotoğraflarla dikkat çeken Cansu Taşkın, önceki gün Bodrum Yalıkavak’ta denize girerken görüntülendi.



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Cansu Taşkın derin dekoltesiyle olay oldu

Moi’yi yanından ayırmayan Cansu Taşkın ona soyadını verip Instagram hesabı bile açtı. Moi Taşkın’ın 21 bin takipçisi var.



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