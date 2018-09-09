Cansu Taşkın derin dekoltesiyle olay oldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini kendine hayran bırakan sosyetik güzel Cansu Taşkın, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Taşkın'ın sosyal paylaşım sitesi olan Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı cesur fotoğraf ile göz kamaştırdı.

