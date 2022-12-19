Cansu Tosun minili pozlarıyla büyüledi

"Estetiksiz bir ben kaldım"

Güzel oyuncu, geçtiğimiz haftalarda ise Nişantaşı’nda kameralara yansımıştı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Cansu Tosun, estetiksiz tek oyuncu kendisinin olduğunu iddia etmişti.