Cansu Tosun minili pozlarıyla büyüledi
Uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz Cansu Tosun son pozlarıyla kendisine hayran bıraktı.
Uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz Cansu Tosun, Instagram sayfasından paylaştığı gönderilerle takipçileriyle iletişimi koparmıyor.
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Cansu Tosun, son olarak mini kostümüyle kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncunun pozuna takipçilerinden beğeni yağdı.
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"Estetiksiz bir ben kaldım"
Güzel oyuncu, geçtiğimiz haftalarda ise Nişantaşı’nda kameralara yansımıştı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Cansu Tosun, estetiksiz tek oyuncu kendisinin olduğunu iddia etmişti.
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Yüzünde hiçbir müdahale olmadığını söyleyen Tosun, "Tabii bir rol için değişmek gerekir, dudağınızın şişmesi gerekir." ifadelerini kullanmıştı
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