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  4. Çarkıfelek'i Avrupa güzeli hostes Duygu Çakmak çevirecek

Çarkıfelek'i Avrupa güzeli hostes Duygu Çakmak çevirecek

TV8’de yeniden yayımlanmaya başlayan ekran klasiği Çarkıfelek, yeni sezona yeni isimlerle girerken Çarkıfelek’in ilk bölümde sunuculuğunu Cem Davran, hostesliğini ise Avrupa güzeli Duygu Çakmak üstlenmişti.

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Çarkıfelek'i Avrupa güzeli hostes Duygu Çakmak çevirecek - Resim: 1

TV 8’de yayımlanmaya başlayan Çarkıfelek, yeni sezona yeni isimlerle girdi. Çarkıfekek’in sunuculuğunu Tiyatro Sanatçısı Cem Davran, programın hostesliğini ise Avrupa güzeli Duygu Çakmak üstlendi.

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Çarkıfelek'i Avrupa güzeli hostes Duygu Çakmak çevirecek - Resim: 2

TV 8’de yayımlanan Çarkıfelek baştan sona yenilendi. Programın sunuculuğunu ünlü sanatçı Cem Davran devraldı.

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Çarkıfelek'i Avrupa güzeli hostes Duygu Çakmak çevirecek - Resim: 3

Hosteslik görevi ise Duygu Çakmak’a verildi.

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Çarkıfelek'i Avrupa güzeli hostes Duygu Çakmak çevirecek - Resim: 4

İlk bölümü bu hafta yayımlanan Çarkıfelek, dinamik tarzıyla göz doldururken, Cem Davran’ın partneri olan ve hostesliğe getirilen Duygu Çakmak da tarzıyla ilgi odağı oldu.

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