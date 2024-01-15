Çarkıfelek'i Avrupa güzeli hostes Duygu Çakmak çevirecek
TV8’de yeniden yayımlanmaya başlayan ekran klasiği Çarkıfelek, yeni sezona yeni isimlerle girerken Çarkıfelek’in ilk bölümde sunuculuğunu Cem Davran, hostesliğini ise Avrupa güzeli Duygu Çakmak üstlenmişti.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
TV 8’de yayımlanmaya başlayan Çarkıfelek, yeni sezona yeni isimlerle girdi. Çarkıfekek’in sunuculuğunu Tiyatro Sanatçısı Cem Davran, programın hostesliğini ise Avrupa güzeli Duygu Çakmak üstlendi.
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TV 8’de yayımlanan Çarkıfelek baştan sona yenilendi. Programın sunuculuğunu ünlü sanatçı Cem Davran devraldı.
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Hosteslik görevi ise Duygu Çakmak’a verildi.
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İlk bölümü bu hafta yayımlanan Çarkıfelek, dinamik tarzıyla göz doldururken, Cem Davran’ın partneri olan ve hostesliğe getirilen Duygu Çakmak da tarzıyla ilgi odağı oldu.
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