Çarpıntı dizisinin kadrodan çıkarılan ünlü oyuncunun tepkisi olay oldu
Ekranların sevilen yapımlarından Çarpıntı dizisi seti karıştı... Oyuncu Mihriban Er, diziden apar topar çıkarılınca sosyal medyadan isyan etti.
Başrollerinde Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin’in yer aldığı Çarpıntı dizisinde şaşırtan bir gelişme yaşandı.
Ünlü oyuncu Mihriban Er, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dizinin kadrosundan apar topar çıkarıldığını duyurdu.
Bu karar sonrasında sosyal medyadan bir açıklama yapan Mihriban Er sosyal medyadan yayınladığı mesajında çarpıcı ifadelere imzasını attı.
Er açıklamasında şunları söyledi:
“Çarpıntı dizisine sürekli rol olarak girmiştim. Sadece altıncı bölümde iki sahnem oldu, üç bölümdür sahnem yazılmadı. Bugün gelen haberle rolümün devam etmeyeceğini öğrendim. Konu başka bir yere evrilmiş. İşte bizim işler böyle. Sadece reyting savaşı var.”
