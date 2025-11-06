Çarpıntı dizisinin kadrodan çıkarılan ünlü oyuncunun tepkisi olay oldu

Er açıklamasında şunları söyledi:

“Çarpıntı dizisine sürekli rol olarak girmiştim. Sadece altıncı bölümde iki sahnem oldu, üç bölümdür sahnem yazılmadı. Bugün gelen haberle rolümün devam etmeyeceğini öğrendim. Konu başka bir yere evrilmiş. İşte bizim işler böyle. Sadece reyting savaşı var.”