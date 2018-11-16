Kıvanç Tatlıtuğ'a tepki; Çarpışma'nın setinde olay var !
Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un başrolünde oynayacağı dizi heyecanla beklenirken dizinin setinde olay çıktı.
Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un başrolünde oynayacağı dizi heyecanla beklenirken dizinin setinde olay çıktı. Dizinin çekimleri sebebiyle çift yönlü trafiği kapatan set ekibi önceki gün Bebek trafiğini kilitledi. Sürücüler, çalışanları kornayla protesto etti.
Dizinin bir sahnesi için Cevdet Paşa Caddesi'ndeki trafik çift yönlü kapatıldı. Çekimler için trafiğin en yoğun olduğu sabah saatleri tercih edilince işe gitmek isteyen vatandaşlar çileden çıktı.
İşlerine yetişmeye çalışan vatandaşlar, çekimi korna çalarak protesto etti. Uzun araç kuyrukları oluşturan set için sürücülerden çoğu araçlarından inerek set çalışanlarına çıkıştı.