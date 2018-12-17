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  3. 17 Aralık 2018 12:06

Çarpışma'nın yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ'dan çok konuşulacak itira

Show TV'deki Çarpışma dizisinin 'Komiser Kadir Adalı'sı Kıvanç Tatlıtuğ, reklam yüzü olduğu bir firmanın konferansına konuşmacı olarak katıldı. Ünlü oyuncu burada meslek hayatına dair de dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Çarpışma'nın yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ'dan çok konuşulacak itira

Şu sıralar Show TV'deki Çarpışma dizisiyle izleyici karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, daha önce yer aldığı projelere dair yıllar sonra bir itirafta bulundu.

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Çarpışma'nın yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ'dan çok konuşulacak itira

işbirliklerini ve markayla olan benzer yanlarını anlatan Tatlıtuğ, "Aslında izlediğiniz o reklamlarda ben oynamıyorum. gerçeği yansıtıyorum kendim ile özdeşleşen ve gerçekteki beni anlatan hikayeler reklama yansıyor. Normalde de ben Kıvanç olarak o reklamda oyuncu değil gerçek Kıvanç'ım" ifadelerini kulland

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Çarpışma'nın yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ'dan çok konuşulacak itira

Markayla ortak değerlerimiz var birlikte gerçekleştirdiğimiz Akdeniz kaplumbağalarını kurtardığımız projede beni çok mutlu etti diyen Tatlıtuğ 'Başarı, mükemmellik altı boş şeyler' şeklinde konuştu.

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Çarpışma'nın yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ'dan çok konuşulacak itira

"ZAMANLA BUNUN ALTININ BOŞ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM": Yakışıklı oyuncu sözlere şöyle devam etti; "Oyunculuk yaşam boyunca devam eden bitmeyen bir yolculuk, oyunculuk adına yeni keşifler yapınca olgunlaşıyorum. İlk yapmış olduğum işlere bakıyorum 15 yıl önce dizilerim var, tek şey başarılı olmak istemişim, mükemmel şey ve başarılı bir iş. Zamanla bunun altının boş olduğunu görmeye başladım.

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