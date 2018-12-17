Çarpışma'nın yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ'dan çok konuşulacak itira

"ZAMANLA BUNUN ALTININ BOŞ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM": Yakışıklı oyuncu sözlere şöyle devam etti; "Oyunculuk yaşam boyunca devam eden bitmeyen bir yolculuk, oyunculuk adına yeni keşifler yapınca olgunlaşıyorum. İlk yapmış olduğum işlere bakıyorum 15 yıl önce dizilerim var, tek şey başarılı olmak istemişim, mükemmel şey ve başarılı bir iş. Zamanla bunun altının boş olduğunu görmeye başladım.