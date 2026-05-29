Çelik'ten deprem bölgesinde anlamlı destek: Bakkal borçlarını sildi, kapı kapı gezip et dağıttı
Ünlü şarkıcı Çelik, Kurban Bayramı'nda deprem bölgesi Adıyaman'ı unutmadı. Mahalle bakkalına giderek yaklaşık 500 bin TL'lik veresiye borcunu kapatan sanatçı, ayrıca kesilen 300'e yakın kurbanın etlerini yetimhanelere ve depremzedelere ulaştırdı.
Sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteklerle sık sık gündeme gelen Türk pop müziğinin sevilen ismi Çelik, Kurban Bayramı'nda rotasını deprem bölgesine çevirdi.
Daha önce de farklı şehirlerde ihtiyaç sahiplerine yönelik sessiz sedasız yürüttüğü yardım kampanyalarıyla bilinen başarılı sanatçı, bayram sevincini bu kez Adıyaman'daki vatandaşlarla paylaştı.
Bayram ziyareti kapsamında Adıyaman'da bir mahalleye giden Çelik, doğrudan mahalle bakkalının yolunu tuttu.
Bakkaldaki veresiye defterini (zimem defteri) inceleyen sanatçı, mahalle sakinlerinin birikmiş yaklaşık 500 bin Türk Lirası tutarındaki borcunun tamamını tek kalemde ödeyerek sildirdi. Borçlarının ödendiğini öğrenen mahalleli büyük bir mutluluk yaşarken, ünlü sanatçının bu hareketi takdir topladı.