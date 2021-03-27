Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi! Son hali inanılmaz
2017'de final yapan Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı 'Taş Kafa' karakteriyle tanınan oyuncu Cem Cücenoğlu, büyük bir değişim geçirdi. Uzun yıllar kilolarıyla mücadele eden Cücenoğlu, geçirdiği mide ameliyatı sonrasında 60 kilo vererek adeta bambaşka biri oldu.
Başrollerinde İlker Kaleli ve Burçin Terzioğlu'nun yer aldığı Poyraz Karayel dizisinde 'Taş Kafa' karakteriyle büyük çıkış yakalayan ünlü oyuncu Cem Cücenoğlu, mide operasyonu geçirerek bambaşka bir görünüme kavuştu.
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60 kilo verdiğini açıklayan oyuncu, değişimini Instagram hesabından gözler önüne serdi.
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Ünlü oyuncunun değişimi sosyal medyada gündem oldu.
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150 kilodan 90'a düşen 44 yaşındaki Cücenoğlu, Celil Nalçakan ile birlikte olduğu fotoğrafı, "60 kilo fazlam var" notuyla paylaştı.
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