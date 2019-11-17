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  3. 17 Kasım 2019 15:10

Cem Yılmaz: Defne de tekmeyi vurdu

Geçtiğimiz çarşamba günü Zorlu PSM'de gösterisini sergileyen Cem Yılmaz, son filmiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi.

Cem Yılmaz: Defne de tekmeyi vurdu

Geçen çarşamba Zorlu PSM'de gösterisini sergileyen Cem Yılmaz isyan etti...

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Cem Yılmaz: Defne de tekmeyi vurdu

Son dönemde aldığı eleştirilerden bunalan Yılmaz, Karakomik Filmler ile ilgili “gişede çakıldı” haberlerine esprili bir yanıt verdi:

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Cem Yılmaz: Defne de tekmeyi vurdu

Sene 1991, Sezen Aksu konserine gittim. Öndeki adam 'Sezen Aksu bitmiş' diye bağırdı.Bizim halk 'Bitmiş' demeyi çok seviyor. Bana da 'çakıldı' diyorlar. Filmi çakıldı, tamam lan çakıldı… Defne de tekmeyi vurdu. Ya tamam, tamam…

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Cem Yılmaz: Defne de tekmeyi vurdu

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