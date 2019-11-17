Cem Yılmaz: Defne de tekmeyi vurdu

Sene 1991, Sezen Aksu konserine gittim. Öndeki adam 'Sezen Aksu bitmiş' diye bağırdı.Bizim halk 'Bitmiş' demeyi çok seviyor. Bana da 'çakıldı' diyorlar. Filmi çakıldı, tamam lan çakıldı… Defne de tekmeyi vurdu. Ya tamam, tamam…

