Cem Yılmaz: Defne de tekmeyi vurdu
Geçtiğimiz çarşamba günü Zorlu PSM'de gösterisini sergileyen Cem Yılmaz, son filmiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi.
Son dönemde aldığı eleştirilerden bunalan Yılmaz, Karakomik Filmler ile ilgili “gişede çakıldı” haberlerine esprili bir yanıt verdi:
Sene 1991, Sezen Aksu konserine gittim. Öndeki adam 'Sezen Aksu bitmiş' diye bağırdı.Bizim halk 'Bitmiş' demeyi çok seviyor. Bana da 'çakıldı' diyorlar. Filmi çakıldı, tamam lan çakıldı… Defne de tekmeyi vurdu. Ya tamam, tamam…