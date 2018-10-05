Cem Yılmaz ile Defne Samyeli evleniyor mu ?
Cem Yılmaz, sevgilisi Defne Samyeli ile evlenecekleri iddialarına esprili bir dille yanıtladı.
İHA'nın haberine göre, ünlü şovmen Cem Yılmaz, 55. Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Festivali’ndeki söyleşisinde yüzlerce hayranıyla buluştu. Tıklım tıklım dolan salonda yer bulamayanlar Cem Yılmaz’ın söyleşisini salon dışına kurulan barkovizyondan takip etti.
Ünlü yıldızı birlikte oldukları eski haber spikeri Defne Samyeli de yalnız bırakmayarak söyleşiyi ilk sıralardan izledi.
Cem Yılmaz, kendisine sinemanın kapılarını açan ve ilk rol aldığı Herşey Çok Güzel Olacak’ filminin yönetmeni Ömer Vargı ve televizyoncu Yekta Kopan ile birlikte hayranlarını kahkahaya boğan bir söyleşiye imza attı.