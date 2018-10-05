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  3. 05 Ekim 2018 11:51

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli evleniyor mu ?

Cem Yılmaz, sevgilisi Defne Samyeli ile evlenecekleri iddialarına esprili bir dille yanıtladı.

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli evleniyor mu ?

İHA'nın haberine göre, ünlü şovmen Cem Yılmaz, 55. Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Festivali’ndeki söyleşisinde yüzlerce hayranıyla buluştu. Tıklım tıklım dolan salonda yer bulamayanlar Cem Yılmaz’ın söyleşisini salon dışına kurulan barkovizyondan takip etti.

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Cem Yılmaz ile Defne Samyeli evleniyor mu ?

Ünlü yıldızı birlikte oldukları eski haber spikeri Defne Samyeli de yalnız bırakmayarak söyleşiyi ilk sıralardan izledi.

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Cem Yılmaz ile Defne Samyeli evleniyor mu ?

Cem Yılmaz, kendisine sinemanın kapılarını açan ve ilk rol aldığı Herşey Çok Güzel Olacak’ filminin yönetmeni Ömer Vargı ve televizyoncu Yekta Kopan ile birlikte hayranlarını kahkahaya boğan bir söyleşiye imza attı.

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Cem Yılmaz ile Defne Samyeli evleniyor mu ?

Söyleşinin ardından salonu terk edip, kendilerini bekleyen VIP minibüse binen Defne Samyeli, çok iyi olduğunu söylerken evlilik sorusunu kibarca geçiştirip, korumalarına “kapıyı kapatın” diyerek araca bindi. Daha sonra gelen Cem Yılmaz, magazin muhabirlerinin ısrarlı sorularını cevaplandırdı.

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