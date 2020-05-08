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  3. 08 Mayıs 2020 14:52

Cem Yılmaz ile görüntülenen Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan tepki

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya, önceki gün Cem Yılmaz'ın Etiler'deki evinin önünde görüntülendi. Yılmaz, cipin içinde sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın evden çıkmasını beklerken, 28 yaşındaki Sarıkaya, kapıda objektifleri görünce verdiği tepkiyle dikkat çekti. Cem ve Serenay'ın yüzündeki gerginlik kameralara işte böyle yansı...

Cem Yılmaz ile görüntülenen Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan tepki

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya, önceki gün Cem Yılmaz'ın Etiler'deki evinin önünde görüntülendi. Yılmaz, cipin içinde sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın evden çıkmasını beklerken, 28 yaşındaki Sarıkaya, kapıda objektifleri görünce verdiği tepkiyle dikkat çekti. Cem ve Serenay'ın yüzündeki gerginlik kameralara işte böyle yansı...

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Cem Yılmaz ile görüntülenen Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan tepki

Cem Yılmaz, önceki gün Etiler'deki evinin önünde görüntülendi.

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Cem Yılmaz ile görüntülenen Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan tepki

Yılmaz, cipin içinde, sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın evden çıkmasını bekliyordu.

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Cem Yılmaz ile görüntülenen Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan tepki

Posta gazetesinde yer alan habere göre; 28 yaşındaki güzel oyuncu, objektifleri görünce kapıda kalakaldı.

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