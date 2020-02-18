Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya evleniyor iddiası
Komedyen Cem Yılmaz ile güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın sürpriz aşkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Ünlü çiftin yakın zamanda evleneceği iddia edildi.
Cem Yılmaz, 2018 yılında Defne Samyeli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Haklarında birkaç kez ayrılık dedikodusu çıkan çift, her seferinde iddiaları yalanlayarak ilişkilerine devam etti.
Geçtiğimiz yıl ekim ayında Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ve Samyeli'in kızları ile birlikte Serenay Sarıkaya'nın baş rolünü üstlendiği Alice Müzikali'ni izlemeye gitti. Bu sürpriz ziyaretten sonra Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya ilgi duymaya başladığı haberleri gündeme geldi.
Bütün yazı el ele, göz göze geçiren Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin 1,5 yıllık ilişkisinde ilk ciddi kriz de bu haberlerden sonra yaşandı. Krizi aşamayan çift, ilişkilerini bitirme kararı aldı. İhanet haberleri gündeme gelince, Defne Samyeli sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı:
"Benim özelim bana aittir. Kimsenin benim özel hayatımla ilgili merakını tatmin etmek gibi bir zorunluluğum, kimseye açıklama borcum yok. İnsanları kışkırtıp konuşturma ya da 'maksat haber olsun' mantığıyla dedikodu programlarına içerik sağlamak amacıyla devamlı yalan üreten anlayışı bu yaşımda hala hayretle izliyorum. İşini sağduyuyla yapan basın mensubu arkadaşlarımı yine tenzih ediyorum. Üstüne alınması gereken sözde magazin gazetecileri neyse en kısa zamanda ekmeklerini kazanacakları hayırlı, faydalı başka işler diliyorum..."