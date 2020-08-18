Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin ayrılığı Sezen Aksu'ya ilham oldu

Klipte sanatçı dostları yer aldı

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre Aksu, şarkının iki versiyonunu yayınladı ve Ozan Bayraşa ile Okay Barış düzenlemeleri yaptı. Klipte ise sanatçının dostları Edis, Kalben, Demet Akbağ, Ezhel, Simge, Zeynep Bastık, Şanışer, Murda, Mabel Matiz kamera karşısına geçti.