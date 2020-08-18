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  3. 18 Ağustos 2020 10:41

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin ayrılığı Sezen Aksu'ya ilham oldu

Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun Defne Samyeli ve Cem Yılmaz ayrılığından aldığı ilhamla ''Konduramadım'' şarkısını yazdığı iddia edildi.

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin ayrılığı Sezen Aksu'ya ilham oldu

Usta sanatçı Sezen Aksu, geçtiğimiz haziran ayında söz ve müziği kendisine ait “Konduramadım” şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. İddiaya göre usta sanatçı, bu şarkıyı Defne Samyeli ile Cem Yılmaz’ın ayrılığından etkilenerek yazdı.

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Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin ayrılığı Sezen Aksu'ya ilham oldu

Klipte sanatçı dostları yer aldı
Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre Aksu, şarkının iki versiyonunu yayınladı ve Ozan Bayraşa ile Okay Barış düzenlemeleri yaptı. Klipte ise sanatçının dostları Edis, Kalben, Demet Akbağ, Ezhel, Simge, Zeynep Bastık, Şanışer, Murda, Mabel Matiz kamera karşısına geçti.

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Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin ayrılığı Sezen Aksu'ya ilham oldu

CEM YILMAZ İLE DEFNE SAMYELİ ARASINDA NELER OLDU?
Cem Yılmaz, 2018 yılında Defne Samyeli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Haklarında birkaç kez ayrılık dedikodusu çıkan çift, her seferinde iddiaları yalanlayarak ilişkilerine devam etti.

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Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin ayrılığı Sezen Aksu'ya ilham oldu

Geçtiğimiz yıl ekim ayında Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ve Samyeli'in kızları ile birlikte Serenay Sarıkaya'nın baş rolünü üstlendiği Alice Müzikali'ni izlemeye gitti.

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