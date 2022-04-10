Cem Yılmaz ve Gonca Vuslateri buzları eritti: Bol filtreli bir anı...
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri yıllar önce ödül töreninde ağladığı anları alay konusu yapan Cem Yılmaz'la bir fotoğrafını paylaştı.
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri yıllar önce ödül töreninde ağladığı anları alay konusu yapan Cem Yılmaz'a kırgınlığını eridi.
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yıllar önce Atilla Özdemiroğlu'na ödül verirken duygulanan Gonca Vuslateri'yi esprili bir şekilde tiye almıştı.
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Gonca Vuslateri, Atilla Özdemiroğlu'na ödül verirken "Biraz önce orada otururken bir ödül konuşması yaptım, konuşma onur ödülü vermek için çok gencim ama yaptığınız her şeye çok saygı duyuyorum." demişti.
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"Sadece gecenin bir yarısı çok bunalımlı bir zamanımda ve oyuncu olarak kendime hiç inanmadığım bir zamanda sana mesaj attığımı biliyorum" diyen Vustateri "Attila ben çok zengin bir oyuncu olmadan ölme, lütfen bunu gör sana bunu göstereceğim" ifadelerini kullanmıştı.
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