Cem Yılmaz'dan Ahu Yağtu'ya ''nafaka'' davası

Cem Yılmaz, oğlunun annesine 2013 model Range Rover cip, Sarıyer, Şişli, İstinye Park ve Loft'ta birer gayrimenkulun dışında iki ayrı yerin aylık 30 bin lira ve 6 bin 500 dolar olan kira gelirini de eski eşine tahsis etmişti.