Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı!
Cem Yılmaz geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından merak uyandıran bir fotoğraf paylaşmıştı. Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı.
2012’de evlenip sadece 20 ay evli kaldığı oyuncu Ahu Yağtu’dan Kemal adında bir oğlu bulunan 50 yaşındaki Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ve Defne Samyeli ile yaşadığı aşkla günlerce konuşulmuştu. Cem Yılmaz kalbini yeni bir güzele kaptırdı.
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Ünlü komedyen, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekmişti. Kendi ayakkabısıyla birlikte topuklu bir ayakkabının yer aldığı kareyi yayınlamıştı.
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Yılmaz’ın paylaştığı fotoğraf karesindeki topuklu ayakkabının kime ait olduğu merak edilmişti.
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Cem Yılmaz’ın yayınladığı fotoğraftaki gizemli kişi ortaya çıktı. Cem Yılmaz böylece yeni aşkını da ilan etti.
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