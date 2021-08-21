Cemre Kemer kızının yüzünü ilk kez gösterdi
Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubuyla ünlenen Cemre Kemer, kızı Karla ile fotoğraflarını ilk kez paylaştı.
Emir Medina ile dünyaevine giren Cemre Kemer, 4 Temmuz 2021 tarihinde anne olmuştu.
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36 yaşındaki şarkıcı, kızının dünyaya geldiğini; sosyal medya hesabından yayınladığı bu karelerle duyurmuştu.
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KIZININ YÜZÜNÜ GÖSTERDİ
Şimdilerde anne olmanın keyfini çıkartan Kemer, son paylaşımıyla kural bozdu. Daha önce minik kızının yüzünü göstermeyen ünlü isim, Karla'yla verdiği pozlarını yayınladı.
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Kızının yüzünü ilk kez takipçileriyle paylaşan çiçeği burnunda annenin "Karla" notuyla paylaştığı karelerde birçok kişi, Kemer'in bebeğini babası Emir Medina'ya benzetti.
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