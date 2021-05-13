Cemre Kemer yeni evini sosyal medyadan paylaştı
Dağılan müzik grubu Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer, geçtiğimiz aralık ayında sevgilisi Emir Medina ile dünya evine girmişti. İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan çift, doğum öncesi yeni ev telaşına girdi.
Boğaz manzarasına hakim apartman dairesine taşınan çiftten Cemre Kemer, evinden ilk fotoğrafı da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
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Aralık 2020'de Emre Medina ile evlenen Cemre Kemer, şimdilerde yedi aylık hamile. Daha önce zayıflığıyla eleştirilere maruz kalan Cemre Kemer, "Hayatımda hiç 48'in üzerine çıkmamıştım. Ama ne yapayım, kendimi bildim bileli iştahım ilk defa böylesine açık" dedi.
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Cemre Kemer'i görenler 7 aylık hamile olduğuna inanamıyor.
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