Cemre Kemer yeni evini sosyal medyadan paylaştı

Aralık 2020'de Emre Medina ile evlenen Cemre Kemer, şimdilerde yedi aylık hamile. Daha önce zayıflığıyla eleştirilere maruz kalan Cemre Kemer, "Hayatımda hiç 48'in üzerine çıkmamıştım. Ama ne yapayım, kendimi bildim bileli iştahım ilk defa böylesine açık" dedi.