Cenazedeki fotoğraf olay olmuştu ! Eşi sessizliğini bozdu

"ÇOK GEREKSİZ POLEMİK"

"Ama fotoğraflara yansıyan görüntü çok da hoş değildi sanki...



Çok gereksiz bir polemik. Selen'in magazinde görünmek için böyle bir şey yaptığına asla inanmıyorum. Ben onların samimiyetine inanıyorum ve arkalarındayım. Enis de yaşasa benim gibi düşünür ve çok üzülürdü. Selen ve Enis'in ilişkisi baba-kız gibiydi."