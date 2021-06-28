Cenk Eren'in Şeyma Subaşı yorumu olay oldu: ''Keşke haklı çıkmasaydım''
Şeyma Subaşı'nın ayrıldığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin aldığı hediyelerin sahte olduğu ortaya çıkınca Subaşı'nın ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Bu aşka başından beri şüpheyle yaklaşan Cenk Eren'in yorumu ise sosyal medyada gündem oldu.
Mısırlı Mohammed Al Saloussi, sevgilisi Şeyma Subaşı ile kızı Melisa’nın yolculuk yapabilmesi için bir yolcu uçağının tüm biletlerini satın alarak uçağı kapatması çok konuşulmuştu.
BU PARANIN KAYNAĞINI SORMAK LAZIM
Bu jeste ünlü şarkıcı Cenk Eren şüphe ile yaklaşıp "Bu kadar kolay harcanan paraların kaynakları hep sorunlu olur, bu imkanlardan yararlanırken bunun kaynağını sormak lazım Allah korusun siz sevgiliniz sanırsınız, o sizi başka şeyler için kullanıyordur haberiniz bile olmaz. Bir de evladınız yanınızda." demişti.
BEN YAZINCA LİNÇ EDİLMİŞTİM
Cenk Eren, Mohammed Alsaloussi hakkındaki dolandırıcılık iddialara üzerine o günlerde yaptığı yorumu hatırlatıp " Keşke haklı çıkmasaydım, bir de böyle yazdığım için linçe uğramıştım" dedi.
NELER OLMUŞTU?
Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı, hamile olduğunu duyurduktan hemen sonra bebeğini kaybettiğinin haberini vermişti.