Cenk Küpeli’den boşanan Demet Şener araçsık kaldı
Cenk Küpeli'den boşanmasının ardından magazin gündeminden düşmeyen eski manken Demet Şener, önceki gün kızıyla beraber Bebek'te objektiflere takıldı.
Cenk Küpeli'den boşanmasının ardından magazin gündeminden düşmeyen eski manken Demet Şener, önceki gün kızıyla beraber Bebek'te objektiflere takıldı.
Küpeli'nin aracını boşandıktan sonra da kullanmaya devam eden Demet Şener, "Artık o arabayı kullanmıyorum. Şirket aracım var, onu kullanıyorum" dedi.
Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada "Artık bu cipi kullanmayacağım" diyen 43 yaşındaki eski mankenin, kiralık bir araç tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.