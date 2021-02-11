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  3. 11 Şubat 2021 12:20

Cenk Küpeli’den boşanan Demet Şener araçsık kaldı

Cenk Küpeli'den boşanmasının ardından magazin gündeminden düşmeyen eski manken Demet Şener, önceki gün kızıyla beraber Bebek'te objektiflere takıldı.

Cenk Küpeli’den boşanan Demet Şener araçsık kaldı

Cenk Küpeli'den boşanmasının ardından magazin gündeminden düşmeyen eski manken Demet Şener, önceki gün kızıyla beraber Bebek'te objektiflere takıldı.

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Cenk Küpeli’den boşanan Demet Şener araçsık kaldı

Küpeli'nin aracını boşandıktan sonra da kullanmaya devam eden Demet Şener, "Artık o arabayı kullanmıyorum. Şirket aracım var, onu kullanıyorum" dedi.

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Cenk Küpeli’den boşanan Demet Şener araçsık kaldı

Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada "Artık bu cipi kullanmayacağım" diyen 43 yaşındaki eski mankenin, kiralık bir araç tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Cenk Küpeli’den boşanan Demet Şener araçsık kaldı

Boşanmasının ardından hayatında değişiklik olmadığını ifade eden Şener, eski eşi İbrahim Kutluay'ın kendisine kullanmak için bir ev verdiği dedikodularını, "Böyle bir teklifte bulunmadı. Doğru olan bir haber değil" sözleriyle yalanladı.

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