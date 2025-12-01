Cenk Tosun boşanıyor mu? Sessizliğini bozdu

Tosun, ''Aile hayatıyla ön planda olan bir futbolcu olarak, hiçbir gerçekliği olmayan, boşandığımıza dair çıkan haberleri hayretle karşıladım. Mutlu bir evliliğimiz, huzurlu bir yuvamız var. Böyle asılsız iddiaların hiçbir araştırma yapılmadan, eşimi üzeceği ve çocuklarımı etkileyeceği düşünülmeden servis edilmesini kabul edemem. Konuyla ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna duyurmak isterim. Saygılarımla..." ifadelerini kullandı.