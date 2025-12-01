Cenk Tosun boşanıyor mu? Sessizliğini bozdu
Fenerbahçeli futbolcu Cenk Tosun, eşi Ece Tosun ile boşanacağı iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Fenerbahçe'de forma giyen Cenk Tosun ve eşi Ece Tosun hakkında boşanma iddiaları ortaya atıldı.
2016 yılında nikah masasına oturan, Arden ve Alin adında iki çocuğu olan çift, boşanma iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu.
Ünlü futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.
Tosun, ''Aile hayatıyla ön planda olan bir futbolcu olarak, hiçbir gerçekliği olmayan, boşandığımıza dair çıkan haberleri hayretle karşıladım. Mutlu bir evliliğimiz, huzurlu bir yuvamız var. Böyle asılsız iddiaların hiçbir araştırma yapılmadan, eşimi üzeceği ve çocuklarımı etkileyeceği düşünülmeden servis edilmesini kabul edemem. Konuyla ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna duyurmak isterim. Saygılarımla..." ifadelerini kullandı.