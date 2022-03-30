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  4. Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'si Belemir Temizsoy büyüdü: İşte son hali...

Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'si Belemir Temizsoy büyüdü: İşte son hali...

Bir zamanın popüler dizisi Cennet Mahallesi'nde Ayşe karakterini canlandıran Belemir Temizsoy güzelliği ile dikkat çekiyor.

Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'si Belemir Temizsoy büyüdü: İşte son hali... - Resim: 1

Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'si Belemir Temizsoy son haliyle ortalığı yaktı geçti bir değişti pir değişti! Belemir'i görenler 'Hadise mi o?' diyor.

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Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'si Belemir Temizsoy büyüdü: İşte son hali... - Resim: 2

Bir dönem ekranlara damga vuran Cennet Mahallesi dizisinin çocuk oyuncularından Belemir Temizsoy, büyüdü. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Belemir Temizsoy'u Instagram'da görenler şaştı kaldı.

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Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'si Belemir Temizsoy büyüdü: İşte son hali... - Resim: 3

Yıllar sonra bir araya gelen Cennet Mahallesi'nin Aliş ile Ayşe'si olarak bilinen Seyit Karabulut ile Belemir Temizsoy sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarıyla eski günleri yad etmişlerdi.

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Cennet Mahallesi'nin küçük Ayşe'si Belemir Temizsoy büyüdü: İşte son hali... - Resim: 4

Geçtiğimiz ocak ayında sevgilisinden romantik bir evlenme teklifi alan Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy güzelliğiyle beğeni topluyor.

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