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Cennet Mahallesi’nin Menekşe’sinin son halini görenler küçük dilini yuttu!

Cennet Mahallesi’nde canlandırdığı Menekşe karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Şeyla Halis’in son hali görenleri şaşırttı.

Cennet Mahallesi’nin Menekşe’sinin son halini görenler küçük dilini yuttu! - Resim: 1
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Cennet Mahallesi’nin Menekşe’sinin son halini görenler küçük dilini yuttu! - Resim: 2

2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi, Show Tv ekranlarında seyircisiyle buluşuyordu. 

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Cennet Mahallesi’nin Menekşe’sinin son halini görenler küçük dilini yuttu! - Resim: 3

Ünlü oyuncu kadrosuna sahip dizide Menekşe karakterine hayat veren Şeyla Halis, dizide fazla kiloları sebebiyle 'Oynak balina' lakabıyla anılıyordu. 

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Cennet Mahallesi’nin Menekşe’sinin son halini görenler küçük dilini yuttu! - Resim: 4

Şimdilerde 45 yaşlarında olan ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı. 

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