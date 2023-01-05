Cennet Mahallesi’nin Menekşe’sinin son halini görenler küçük dilini yuttu!
Cennet Mahallesi’nde canlandırdığı Menekşe karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Şeyla Halis’in son hali görenleri şaşırttı.
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2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi, Show Tv ekranlarında seyircisiyle buluşuyordu.
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Ünlü oyuncu kadrosuna sahip dizide Menekşe karakterine hayat veren Şeyla Halis, dizide fazla kiloları sebebiyle 'Oynak balina' lakabıyla anılıyordu.
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Şimdilerde 45 yaşlarında olan ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı.
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