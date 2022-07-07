Cep telefonu olmayan yarışmacı ile Mehmet Şef arasında yaşanan diyalog sosyal medyaya damga vurdu
MasterChef Türkiye'de Gülistan Şalk isimli yarışmacı, telefon kullanmadığını söyleyince Mehmet Şef ile arasında ilginç bir diyaloh yaşandı.
MasterChef Türkiye yakın zamanda yeni sezonuna başladı ve ilk bölümünden beri reytinglerde ilk sıradan düşmedi.
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Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı tv 8 ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan MasterChef Türkiye, Survivor All Star biter bitmez ertesi gün yayınlanmaya başladı.
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Yarışmacıları her türlü yemeklerini şeflere sunduğu ve MasterChef olmak için yarıştıkları programda, eğlenceli, ilginç, heyevanmlı anlar da yaşanıyor.
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Öyle ki MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümünde Gülistan Şalk isimli yarışmacı Mehmet Şef'le girdiği diyalog ile gündem oldu.
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