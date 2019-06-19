Ceren Hindistan Mustafa Sandal’ı ifşa etti
Ceren Hindistan'dan Mustafa Sandal'a karşı bir hamle daha geldi. Mustafa Sandal'ın kendisine attığı mesajları ifşa eden Hindistan, Sandal'ın mesajları kabul etmemesi nedeniyle yaptığını açıkladı. .
Kendisine mesaj atanın Sandal olduğunu ve şarkıcının bu durumu inkar ettiği için mesajları açıkladığını anlatan Hindistan "İnkar olduğu için çıkıp açıkladım mesajları ancak o defter açılmadan bitti hem benim yeni bir ilişkim var ona da ayıp olur bunları konuşmayalım" dedi.
Ceren Hindistan, eski sevgilisi Ümit Aslan'ın, velayetini almak için dava açtığı kızı Arya ile Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Dört yıldır görüntülenmemek için Bodrum'a gidemediğini de söyleyen oyuncu "Ailemle önce bir Antalya'ya gittim sonra Yunanistan'a gidip geldim ancak dört yıldır sizden korktuğum için Bodrum'a gidemiyorum 'Acaba popomu mu yoksa mememi mi çektiler diye?' düşünüyorum" şeklinde konuştu.
"VELAYET DAVASINDA GİZLİLİK VAR" Kızının tedavisinin iyi gittiğini ve bu nedenle oyunculuğa ara vermek zorunda kaldığını da anlatan Hindistan ayrıca kızı Arya'nın velayet davasıyla ilgili gizlilik kararı çıktığını sözlerine ekleyip şöyle devam etti:
"Kızımın tedavisinden dolayı ara verdiğim için oyunculuk yapamadım, 12 sene yaptım oyunculuk, çocuğu tek büyüttüm için kısmet olmadı. Çok şükür Arya hastalığı atlattı nüksetme şansı da yok. Velayet davasına daha var hakim değişikliğine gittik onunla ilgili konuşamıyorum gizlilik var. Karşı tarafla da ilgili bir şey söyleyemem"