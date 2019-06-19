Ceren Hindistan Mustafa Sandal’ı ifşa etti

Kendisine mesaj atanın Sandal olduğunu ve şarkıcının bu durumu inkar ettiği için mesajları açıkladığını anlatan Hindistan "İnkar olduğu için çıkıp açıkladım mesajları ancak o defter açılmadan bitti hem benim yeni bir ilişkim var ona da ayıp olur bunları konuşmayalım" dedi.