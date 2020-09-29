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  3. 29 Eylül 2020 21:26

Ceren Kaplakarslan’ın ikinci kez hamile olduğu öğrenildi

Geçtiğimiz yıl kızı Tuva'yı kucağına alan ve hamileliğinin 6'ncı ayında sevgilisi tarafından darbedilen Ceren Kaplakarslan'ın yeniden hamile olduğu öğrenildi.

Ceren Kaplakarslan’ın ikinci kez hamile olduğu öğrenildi

Geçtiğimiz yıl kızı Tuva'yı kucağına alan ve hamileliğinin 6'ncı ayında sevgilisi tarafından darbedilen Ceren Kaplakarslan'ın yeniden hamile olduğu öğrenildi.

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Ceren Kaplakarslan’ın ikinci kez hamile olduğu öğrenildi

Babası Atilla Kaplakarslan'ın Instagram'da paylaştığı karede hamile olduğu görülen Ceren Kaplakarslan'ın 2 ay önce Temel Kankıran'la nikâh masasına oturduğu öğrenildi.

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Ceren Kaplakarslan’ın ikinci kez hamile olduğu öğrenildi

NE OLMUŞTU? Manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan (30) ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe, genç mankenin sevgilisi, iş insanı Temel Kankıran tarafından dövülmüştü.

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Ceren Kaplakarslan’ın ikinci kez hamile olduğu öğrenildi

Sevgilisinin tekmeleyip tabancanın kabzasıyla yüzüne vurduğu 6 aylık hamile Kaplakarslan ve annesi, hastanede tedaviye alınmıştı.

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