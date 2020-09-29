Ceren Kaplakarslan’ın ikinci kez hamile olduğu öğrenildi
Geçtiğimiz yıl kızı Tuva'yı kucağına alan ve hamileliğinin 6'ncı ayında sevgilisi tarafından darbedilen Ceren Kaplakarslan'ın yeniden hamile olduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz yıl kızı Tuva'yı kucağına alan ve hamileliğinin 6'ncı ayında sevgilisi tarafından darbedilen Ceren Kaplakarslan'ın yeniden hamile olduğu öğrenildi.
Babası Atilla Kaplakarslan'ın Instagram'da paylaştığı karede hamile olduğu görülen Ceren Kaplakarslan'ın 2 ay önce Temel Kankıran'la nikâh masasına oturduğu öğrenildi.
NE OLMUŞTU? Manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan (30) ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe, genç mankenin sevgilisi, iş insanı Temel Kankıran tarafından dövülmüştü.