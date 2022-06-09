Çeşme'de aşk tatili: İrem Sak, 11 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
Oyuncu İrem Sak, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz ile Çeşme'de görüntülendi.
Oyuncu İrem Sak (35) dokuz aydır kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz (24) ile aşk yaşıyor. Ama bu ilişkinin itirafı ancak geçen ocakta gelmişti.
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Posta'dan Deniz Boy'un haberine göre, Amerikan Basketbol Ligi NBA takımlarından Philadelphia 76ers’da forma giyen milli sporcu ile İrem Sak önceki gün Çeşme-Dalyan’daki The Beach Of Momo’da görüntülendi.
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Locaya oturan sevgililer gün boyu sohbet etti.
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Bir ara kumda yürürlerken tereddütlü bir şekilde sağa sola bakmaları dikkat çekti.
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