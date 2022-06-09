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  4. Çeşme'de aşk tatili: İrem Sak, 11 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Çeşme'de aşk tatili: İrem Sak, 11 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Oyuncu İrem Sak, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz ile Çeşme'de görüntülendi.

Çeşme'de aşk tatili: İrem Sak, 11 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi - Resim: 1

Oyuncu İrem Sak (35) dokuz aydır kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz (24) ile aşk yaşıyor. Ama bu ilişkinin itirafı ancak geçen ocakta gelmişti.

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Çeşme'de aşk tatili: İrem Sak, 11 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi - Resim: 2

Posta'dan Deniz Boy'un haberine göre, Amerikan Basketbol Ligi NBA takımlarından Philadelphia 76ers’da forma giyen milli sporcu ile İrem Sak önceki gün Çeşme-Dalyan’daki The Beach Of Momo’da görüntülendi.

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Çeşme'de aşk tatili: İrem Sak, 11 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi - Resim: 3

Locaya oturan sevgililer gün boyu sohbet etti.

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Çeşme'de aşk tatili: İrem Sak, 11 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi - Resim: 4

Bir ara kumda yürürlerken tereddütlü bir şekilde sağa sola bakmaları dikkat çekti.

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