Cesur giyim tarzıyla bilinen Gülşen bu sefer ters köşe yaptı
Her zaman cesur sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren şarkıcı Gülşen, bu sefer sahneye eşofmanla çıktı.
İmam hatiplilere yönelik söylediklerinden dolayı hapis cezası yatan Gülşen, tahliye olduktan sonra yurt dışında oğluyla yaşamaya başladı. Konser için zaman zaman Türkiye'ye gelen şarkıcı, dün akşam Ankara'da sahne aldı.
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İmam hatiplilere yönelik söylediklerinden dolayı hapis cezası yatan Gülşen, tahliye olduktan sonra yurt dışında oğluyla yaşamaya başladı. Konser için zaman zaman Türkiye'ye gelen şarkıcı, dün akşam Ankara'da sahne aldı.
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Gülşen'in spor tarzını beğenmeyen birçok sosyal medya kullanıcısı "Bu kadın soyunmayınca güzel olmuyor" ve "Açacak yeri kalmayınca kapatmaya karar verdi" yorumları yapıldı.
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