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  4. Cesur kıyafetler, derin dekolteler... Şeyma Subaşı'nın çılgın bekarlığa veda partisi olay oldu

Cesur kıyafetler, derin dekolteler... Şeyma Subaşı'nın çılgın bekarlığa veda partisi olay oldu

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile dünya evine girmeye hazırlanan Şeyma Subaşı'nın düğün öncesi düzenlediği 90'lar konseptli bekarlığa veda partisinde cesur kıyafetler, derin dekolteler birbiriyle yarıştı. İşte Şeyma Subaşı’dan düğün öncesi 90’lar partisinden olay görüntüler...

Cesur kıyafetler, derin dekolteler... Şeyma Subaşı'nın çılgın bekarlığa veda partisi olay oldu - Resim: 1

Acun Ilıcalı ile olan evliliğini noktaladıktan sonra sosyal medya fenomenliğine soyunan ve kısa bir süre sonra da "Meedo" olarak tanınan sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Şeyma Subaşı düğün öncesinde çok özel bir bekarlığa veda partisi düzenledi.

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Cesur kıyafetler, derin dekolteler... Şeyma Subaşı'nın çılgın bekarlığa veda partisi olay oldu - Resim: 2

Şeyma Subaşı'nın düzenlediği 90'lar konseptli bekarlığa veda partisinde cesur kıyafetler, derin dekolteler birbiriyle yarıştı.

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Cesur kıyafetler, derin dekolteler... Şeyma Subaşı'nın çılgın bekarlığa veda partisi olay oldu - Resim: 3

90'lar konsetpli partinin fotoğrafları da sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer almayı başardı.

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Cesur kıyafetler, derin dekolteler... Şeyma Subaşı'nın çılgın bekarlığa veda partisi olay oldu - Resim: 4

İşte Şeyma Subaşı’dan düğün öncesi 90’lar partisinden olay görüntüler...

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