Cesur kıyafetler, derin dekolteler... Şeyma Subaşı'nın çılgın bekarlığa veda partisi olay oldu
Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile dünya evine girmeye hazırlanan Şeyma Subaşı'nın düğün öncesi düzenlediği 90'lar konseptli bekarlığa veda partisinde cesur kıyafetler, derin dekolteler birbiriyle yarıştı. İşte Şeyma Subaşı’dan düğün öncesi 90’lar partisinden olay görüntüler...
Acun Ilıcalı ile olan evliliğini noktaladıktan sonra sosyal medya fenomenliğine soyunan ve kısa bir süre sonra da "Meedo" olarak tanınan sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Şeyma Subaşı düğün öncesinde çok özel bir bekarlığa veda partisi düzenledi.
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Şeyma Subaşı'nın düzenlediği 90'lar konseptli bekarlığa veda partisinde cesur kıyafetler, derin dekolteler birbiriyle yarıştı.
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90'lar konsetpli partinin fotoğrafları da sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer almayı başardı.
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İşte Şeyma Subaşı’dan düğün öncesi 90’lar partisinden olay görüntüler...
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