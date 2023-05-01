Cesur kıyafetler, derin dekolteler... Şeyma Subaşı'nın çılgın bekarlığa veda partisi olay oldu

Acun Ilıcalı ile olan evliliğini noktaladıktan sonra sosyal medya fenomenliğine soyunan ve kısa bir süre sonra da "Meedo" olarak tanınan sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Şeyma Subaşı düğün öncesinde çok özel bir bekarlığa veda partisi düzenledi.