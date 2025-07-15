Cesur sahne şovlarıyla eleştirilerin odağındaki Hadise sessizliğini bozdu
Ünlü şarkıcı Hadise'nin Harbiye Açıkhava'daki konserlerindeki dans şovlarıyla ilgili eleştiri yağmuru sürerken, Hadise de sessizliğini bozdu.
Ünlü şarkıcı Hadise, İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konser serisindeki sahne şovları ile olay olmuştu.
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Hayranları da dahil olmak üzere bir çok kişi tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Hadise’ye sanat camiasından da peşeşe tepkiler geldi.
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Hadise’nin sert eleştirilere yanıt gecikmedi.
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Hadise, bu eleştirilere Seda Sayan'ın bir videosunu paylaşarak yanıt verdi
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