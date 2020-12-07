Ceyda Ateş kızı Talya ile yürüyüşe çıktı: Biz başladık
Geçtiğimiz günlerde anne olan oyuncu Ceyda Ateş, kızı Talya ile birlikte yürüyüşe çıktı.
2018 yılında Miami'de evlenen Ceyda Ateş-Buğra Toplusoy çifti, geçtiğimiz günlerde bebekleri Talya'yı kucaklarına aldı.
31 yaşındaki Ateş, kızı ile birlikte yürüyüşe çıktığı anları sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncu, gönderisine, "Günlük yapılan yürüyüşler annelere ve bebeklere iyi geliyor. Biz başladık" notunu düştü.
31 yaşındaki Ateş, kızı ile birlikte yürüyüşe çıktığı anları sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncu, gönderisine, "Günlük yapılan yürüyüşler annelere ve bebeklere iyi geliyor. Biz başladık" notunu düştü.