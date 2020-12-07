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  3. 07 Aralık 2020 13:45

Ceyda Ateş kızı Talya ile yürüyüşe çıktı: Biz başladık

Geçtiğimiz günlerde anne olan oyuncu Ceyda Ateş, kızı Talya ile birlikte yürüyüşe çıktı.

Ceyda Ateş kızı Talya ile yürüyüşe çıktı: Biz başladık

2018 yılında Miami'de evlenen Ceyda Ateş-Buğra Toplusoy çifti, geçtiğimiz günlerde bebekleri Talya'yı kucaklarına aldı.

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Ceyda Ateş kızı Talya ile yürüyüşe çıktı: Biz başladık

31 yaşındaki Ateş, kızı ile birlikte yürüyüşe çıktığı anları sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncu, gönderisine, "Günlük yapılan yürüyüşler annelere ve bebeklere iyi geliyor. Biz başladık" notunu düştü.

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Ceyda Ateş kızı Talya ile yürüyüşe çıktı: Biz başladık

31 yaşındaki Ateş, kızı ile birlikte yürüyüşe çıktığı anları sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncu, gönderisine, "Günlük yapılan yürüyüşler annelere ve bebeklere iyi geliyor. Biz başladık" notunu düştü.

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Ceyda Ateş kızı Talya ile yürüyüşe çıktı: Biz başladık

Ateş, "Çok az kilo aldınız? Sağlığınız nasıl?" sorusunu ise şu şekilde cevaplamıştı: Hem benim, hem de bebişin sağlığı yerinde. Düşünülenin aksine az kilo almak hem bebek, hem anne için daha sağlıklı. Doktorum benim için 10, maksimum 12 kilo ile tamamlamamı söyledi. Her şey kontrol altında.

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