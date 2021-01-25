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  3. 25 Ocak 2021 14:40

Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy’un pozuna beğeni yağdı

Ceyda Ateş ve Buğra Toğlusoy, geçtiğimiz ay kızları Talia'yı kucağına almış ve anne baba olma heyecanını yaşamıştı.

Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy’un pozuna beğeni yağdı

Ceyda Ateş ve Buğra Toğlusoy, geçtiğimiz ay kızları Talia'yı kucağına almış ve anne baba olma heyecanını yaşamıştı.

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Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy’un pozuna beğeni yağdı

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Ateş, eşi ve kızı ile birlikte Miami sokaklarında yürüyüş yaparken çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

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Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy’un pozuna beğeni yağdı

"İKİ AY BUGÜN"
32 yaşındaki Ceyda Ateş'in, "İkinci ay bugün... Miami'de Volkan'ın objektifine yakalandık" notunu düştüğü gönderi takipçilerinden 35 binden fazla beğeni aldı.

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Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy’un pozuna beğeni yağdı

"UZAYAN SAÇLARIM VE YORGUNLUK"
Makyajsız pozunu da sosyal medya hesabından yayınlayan Ateş, paylaşımına "Uzayan saçlarım ve yorgunluk... Saçları örgü yap, aç..." notunu düşmüştü.

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