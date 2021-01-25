Ceyda Ateş ve Buğra Toplusoy’un pozuna beğeni yağdı
Ceyda Ateş ve Buğra Toğlusoy, geçtiğimiz ay kızları Talia'yı kucağına almış ve anne baba olma heyecanını yaşamıştı.
Ceyda Ateş ve Buğra Toğlusoy, geçtiğimiz ay kızları Talia'yı kucağına almış ve anne baba olma heyecanını yaşamıştı.
İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Ateş, eşi ve kızı ile birlikte Miami sokaklarında yürüyüş yaparken çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.
"İKİ AY BUGÜN"
32 yaşındaki Ceyda Ateş'in, "İkinci ay bugün... Miami'de Volkan'ın objektifine yakalandık" notunu düştüğü gönderi takipçilerinden 35 binden fazla beğeni aldı.