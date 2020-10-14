Ceyda Ateş’ten Buğra Toplusoy’a romantik kutlama

Eşi ile birlikte çekilen karesini yayınlayan oyuncu, paylaşımına şu notu düştü: Hayatımın neşesi, yoldaşım... Benim yüreği güzel, evladımın babası sevgili kocam... İyi ki varsın... Evliliğimizin 2. yılı kutlu olsun. Seni seviyorum.