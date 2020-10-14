Ceyda Ateş’ten Buğra Toplusoy’a romantik kutlama
Buğra Toplusoy, 2013 yılında aşk yaşadığı oyuncu Ceyda Ateş için ailesine rest çekip, Miami'ye yerleşerek inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.
Buğra Toplusoy, 2013 yılında aşk yaşadığı oyuncu Ceyda Ateş için ailesine rest çekip, Miami'ye yerleşerek inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.
Şimdilerde anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, evliliklerinde ikinci yılı geride bıraktı.
32 yaşındaki Ateş, eşi ile evliliklerinin ikinci yıl dönümünü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kutladı.