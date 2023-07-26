Ceyda Düvenci ''Barbie'' akımına pembe mayosuyla katıldı
Sosyal medyada başlayan ''Barbie'' akımına katılan Ceyda Düvenci, pembe mayosuyla verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı.
Rol aldıkları dizi setinde tanışıp Kaz Dağları'nda evlenerek hayatlarını birleştiren Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak geçtiğimiz haftalarda anlaşmalı olarak 8 senelik evliliklerini bitirdiler.
1 / 6
Boşanmanın ardından yakın arkadaşlarıyla tatile çıkan Ceyda Düvenci, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya başladı.
2 / 6
Ceyda Düvenci, Instagram hesabının hikayeler kısmından bu defa pembe mayosuyla plajda çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
3 / 6
4 / 6