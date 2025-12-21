Ceyda Düvenci ve sevgilisi Güçlü Mete'den aşk dolu poz!
2023'te Bülent Şakrak'tan boşanan ve yeni bir aşka yelken açan Ceyda Düvenci, aşk dolu pozuyla adından söz ettirdi.
2015 yılında evlendiği Bülent Şakrak ile 2023'te tek celsede boşanan oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, yeni bir aşka yelken açmıştı.
Ünlü oyuncu, radyocu Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Ceyda Düvenci, sevgilisi Güçlü Mete ile verdiği romantik pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Yılbaşı ağacı önünde poz veren çiftin mutluluğu yüzünden okundu.
