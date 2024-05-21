Ceyda Düvenci'den regl eleştirilerine yanıt

Düvenci devamında ise "Ben herkese bakış açılarından dolayı saygı duyuyorum ama özeli konuşacaksak evlenmiş birine ne zaman anne olacaksın sorusunu da sormamamız gerekiyor çünkü bir kadın anne olabilmek için reglden sonra gün sayıyor. Daha özel şeyleri sormuş oluyorsunuz aslında. Bu doğalsa regl olmanın getirdiği şeyleri konuşuyor olmak da doğal" ifadelerini kullandı.