Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; yıllar önce takılan protezler yüzünden kanser olan Atınç, zor ve sıkıntılı günler yaşadığını ileri sürerek savcılığa başvurdu. Operasyonu yapan Doktor Tunç Tiryaki'nin kusuru nedeniyle kanser olduğunu ve hayatını tedirginlik içerisinde geçireceğini belirten Atınç'ın ihbarı sonrası savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İddiaya göre ameliyatı gerçekleştiren estetik doktoru Tunç Tiryaki, ameliyat ettiği hastalarına e-mail atmış ve protezlerin tehlikeli olabileceğini bildirmiş. Ünlü modacının lenfoma olduğunu öğrenen doktoru, Atınç'ı arayarak sadece özür dilemiş.



