Ceylan'ın acısı dinmiyor! ''Nalan'ım şaka yaptım de!''
Geçtiğimiz hafta ablasının ölümüyle sarsılan türkücü Ceylan'ın paylaşımı yürekleri dağladı.
Uzun süredir kanserle mücadele eden Ceylan'ın ablası Nalan Avcı hayatını kaybetmişti. Avcı, Levent Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilmişti.
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'BAĞIR, ÇAĞIR AMA GİTME!'
Ablasının yokluğuna alışamayan Ceylan, yürek burkan bir paylaşımda bulundu. Ablasıyla geçmişte çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabında yayınlayan şarkıcı, "Nalan’ım ‘Küstüm size’ de, ‘Şaka yaptım ben geldim’ de, bağır çağır ama gitme." ifadelerini kullandı.
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Ceylan, ablasının cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı. Ceylan, ablasının tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü.
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Ceylan'ın annesi ise camide fenalık geçirince ilk yardım ekipleri müdahalede bulundu.
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