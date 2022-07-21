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  4. Ceylan'ın acısı dinmiyor! ''Nalan'ım şaka yaptım de!''

Ceylan'ın acısı dinmiyor! ''Nalan'ım şaka yaptım de!''

Geçtiğimiz hafta ablasının ölümüyle sarsılan türkücü Ceylan'ın paylaşımı yürekleri dağladı.

Ceylan'ın acısı dinmiyor! ''Nalan'ım şaka yaptım de!'' - Resim: 1

Uzun süredir kanserle mücadele eden Ceylan'ın ablası Nalan Avcı hayatını kaybetmişti. Avcı, Levent Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedilmişti.

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Ceylan'ın acısı dinmiyor! ''Nalan'ım şaka yaptım de!'' - Resim: 2

'BAĞIR, ÇAĞIR AMA GİTME!'

Ablasının yokluğuna alışamayan Ceylan, yürek burkan bir paylaşımda bulundu. Ablasıyla geçmişte çektirdiği bir fotoğrafı Instagram hesabında yayınlayan şarkıcı, "Nalan’ım ‘Küstüm size’ de, ‘Şaka yaptım ben geldim’ de, bağır çağır ama gitme." ifadelerini kullandı.

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Ceylan'ın acısı dinmiyor! ''Nalan'ım şaka yaptım de!'' - Resim: 3

Ceylan, ablasının cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı. Ceylan, ablasının tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü.

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Ceylan'ın acısı dinmiyor! ''Nalan'ım şaka yaptım de!'' - Resim: 4

Ceylan'ın annesi ise camide fenalık geçirince ilk yardım ekipleri müdahalede bulundu.

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