Ceylan’ın son halini gören tanıyamadı
Küçük yaşlarda şarkıcılığa adım atan Ceylan, son dönemde imajındaki değişimlerle adından söz ettirdi. Sık sık tarzını yenileyen şarkıcı, son haliyle takipçilerini şaşırttı.
Küçük yaşlarda şarkıcılığa adım atan Ceylan, son dönemde imajındaki değişimlerle adından söz ettirdi. Sık sık tarzını yenileyen şarkıcı, son haliyle takipçilerini şaşırttı.
Bir önceki imajıyla oyuncu Şükran Ovalı'ya benzetilen şarkıcı, bir dönem de saçlarını kızıla boyatarak oyuncu Elçin Sangu'ya olan benzerliğiyle gündem olmuştu.
Şimdi de saçlarını griye boyatan 47 yaşındaki Ceylan, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.