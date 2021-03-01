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  3. 01 Mart 2021 14:35

Ceylan’ın son halini gören tanıyamadı

Küçük yaşlarda şarkıcılığa adım atan Ceylan, son dönemde imajındaki değişimlerle adından söz ettirdi. Sık sık tarzını yenileyen şarkıcı, son haliyle takipçilerini şaşırttı.

Ceylan’ın son halini gören tanıyamadı

Küçük yaşlarda şarkıcılığa adım atan Ceylan, son dönemde imajındaki değişimlerle adından söz ettirdi. Sık sık tarzını yenileyen şarkıcı, son haliyle takipçilerini şaşırttı.

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Ceylan’ın son halini gören tanıyamadı

Bir önceki imajıyla oyuncu Şükran Ovalı'ya benzetilen şarkıcı, bir dönem de saçlarını kızıla boyatarak oyuncu Elçin Sangu'ya olan benzerliğiyle gündem olmuştu.

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Ceylan’ın son halini gören tanıyamadı

Şimdi de saçlarını griye boyatan 47 yaşındaki Ceylan, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ceylan’ın son halini gören tanıyamadı

Saç rengini, stilini ve makyajı değiştiren Ceylan, paylaşımıyla kısa sürede gündem olurken, stili ile daha çok şarkıcı Gülşen'e benzetildi.

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