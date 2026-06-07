Cezaevinden yeni tahliye olmuştu... Mükremin Gezgin'in Instagram hesabına erişim engeli

"Ailemle vakit geçirmem gerek"

Özgürlüğüne kavuşmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gezgin, "Beni merak eden, arayan, soran herkese teşekkür ederim... Biraz toparlanmak, ailemle bol bol vakit geçirmek şu an bana iyi gelecek tek şey. Sizinle sohbet etmeyi çok ama çok özledim. Kendimi iyi hissettiğim ilk anda döneceğim, sohbet edeceğiz. Biraz ailemle vakit geçirmem gerek. Hepinizi çok seviyorum" dedi.