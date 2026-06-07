Cezaevinden yeni tahliye olmuştu... Mükremin Gezgin'in Instagram hesabına erişim engeli
'Fuhuşa teşvik' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından yargılanan ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin'in Instagram hesabına erişim engeli getirildi.
'Fuhuşa teşvik ve aracılık' ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından tutuklu olarak yargılanan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, 4 Haziran'da ilk kez hakim karşısına çıktı. Gezgin, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ikametine en yakın kolluk birimine imza atma şeklinde adli kontrol kararıyla tahliye edildi.
"Ailemle vakit geçirmem gerek"
Özgürlüğüne kavuşmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gezgin, "Beni merak eden, arayan, soran herkese teşekkür ederim... Biraz toparlanmak, ailemle bol bol vakit geçirmek şu an bana iyi gelecek tek şey. Sizinle sohbet etmeyi çok ama çok özledim. Kendimi iyi hissettiğim ilk anda döneceğim, sohbet edeceğiz. Biraz ailemle vakit geçirmem gerek. Hepinizi çok seviyorum" dedi.
Sosyal medya hesabına erişim engellendi
Fenomen Mükremin Gezgin'in tahliye olmasının ardından Instagram hesabına Türkiye'den erişim engeli getirilmesine karar verildi. Gezgin'in sosyal medya hesabına ulaşmak isteyenler, "Bu içeriği kısıtlamak üzere yasal bir talep aldık. Bu talebi ilkelerimiz doğrultusunda değerlendirdik ve bir hukuk ve insan hakları incelemesi yürüttük. Değerlendirmenin ardından, yerel yasalara aykırı olduğu konumda içeriğe erişimi kısıtladık." uyarısıyla karşılaşıyor.
Dilan Polat'ın hesabına da erişim engellendi
Milyonlarca takipçisi bulunan Dilan Polat'ın Instagram hesabına da Türkiye'den erişim engellenmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yasal başvurusu üzerine harekete geçen Ankara Sulh Ceza Hakimliği, Polat'ın Instagram hesabına erişimin engellenmesine hükmetti. Kararın temelinde ise toplum sağlığı ve kamu düzeni hassasiyetleri yer alıyor.